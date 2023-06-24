Söke Jandarma Komutanı Salih Devrim'e veda

Söke'de iki yıl Jandarma Komutanı olarak görev yaptıktan sonra tayini Adıyaman'a çıkan Binbaşı Salih Devrim için veda yemeği düzenlendi.

Söke Belediyesi'nin katkılarıyla Söke İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen veda yemeğine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Murat Tek, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tuğrul Durmaz, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp başta olmak üzere daire müdürleri, muhtarlar, esnaf odalarının başkanları ve jandarma personeli katıldı.

İki yıl birlikte çalışma fırsatı bulduğu Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim'e kendisi, belediye, Söke şehri adına teşekkür eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Binbaşı Salih Devrim'e çiçek ve plaket takdim etti. Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan Söke'den zor bir göreve, deprem bölgesi Adıyaman'a gidecek olan Binbaşı Salih Devrim'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

Jandarma'nın ülkenin en ücra köşesinde de, kent merkezlerinde de aynı özveri ile görev yapan bir teşkilat olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Binbaşı Salih Devrim ve Söke Jandarmadan tayini çıkan diğer personele yeni görev yerlerinden başarılar diledi.

Söke'den ayrılacak olan Binbaşı Salih Devrim ise her ayrılığın zor olduğunu, Söke'de görev yaptığı süre içinde mutlu olduğunu söyledi. Salih Devrim birlikte çalışma fırsatı bulduğu Kaymakam Ümit Hüseyin Güney başta olmak üzere mülki ve idari amirlere, STK'lar ve muhtarlara desteklerinden dolayı çok teşekkür etti.

Binbaşı Salih Devrim'e Kaymakam Ümit Hüseyin Güney hediye takdim ederken, bir plaket de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş takdim etti.