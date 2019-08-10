İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke Jandarmadan Trafikte Bayram Denetimi

Aydın’ın Söke ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve yol kontrol ekipleri uygulama yaptı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve yol kontrol ekipleri uygulama yaptı.


Söke girişinde trafik denetimi yapan Söke Jandarma sürücüleri bayram yolculuğu için dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin bayramlarını kutlamayı ihmal etmeyen Jandarma, durdurdukları araçlarda bulunanlara kolonya ve şeker ikram etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.