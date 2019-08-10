Söke Jandarmadan Trafikte Bayram Denetimi

Aydın'ın Söke ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde yollardaki önlemlerini arttıran Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve yol kontrol ekipleri uygulama yaptı.

Söke girişinde trafik denetimi yapan Söke Jandarma sürücüleri bayram yolculuğu için dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin bayramlarını kutlamayı ihmal etmeyen Jandarma, durdurdukları araçlarda bulunanlara kolonya ve şeker ikram etti.