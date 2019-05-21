Söke Kartalları'nın katkılarıyla akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği'nin katkılarıyla donatılan, Kemalpaşa İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı.

Açılış törenine İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Şerafettin Yapıcı, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkanı ve Söke Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Türk, Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu ve davetliler katıldı.

Söke Kartalları Beşiktaşlılar Derneği'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında açılışı yapılan akıl ve zeka oyunları sınıfı ile ilgili konuşan Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, dernek yönetimini kutladı. Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Akıl ve Zeka Oyunları sınıfını her okulda oluşturma hedefimiz var. Bu henüz başlangıç diyerek, benzeri sosyal sorumluluk projelerini de yapacaklarını ifade eden, “Beşiktaşlı olmak toplum için de sorumluluk üstlenmektir” mesajı vererek Beşiktaşlılık duruşu sergileyen, dernek başkanı Ayhan Türk ve yönetim kurulunu kutluyorum” dedi.