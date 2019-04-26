Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'ndan Başkan Tuncel'e ziyaret

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Kurtbeyoğlu'na Söke Garnizon Komutan P. Albay Salih Büyük, Söke Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan eşlik etti.

Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile konuklarını karşılayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Başkan Tuncel'e tebriklerini iletirken; görevinde başarılar diledi.