İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'ndan Başkan Tuncel'e ziyaret

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i ziyaret etti.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret etti.


Ziyarette Kaymakam Kurtbeyoğlu'na Söke Garnizon Komutan P. Albay Salih Büyük, Söke Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan eşlik etti.


Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile konuklarını karşılayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Başkan Tuncel'e tebriklerini iletirken; görevinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.