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Söke Kaymakamı Zeybek, kurumlardaki incelemelerini sürdürüyor

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke Hilmi Fırat Huzurevi ile Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Söke Kaymakamı Soner Zeybek kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Zeybek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakam Zeybek, kurumun çalışmaları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden ve gelecek dönemde yapılacak olan projeler hakkında Milli Eğitim Müdürü Yapıcı'dan bilgiler aldı.


Huzurevini ziyaret etti


Kaymakam Zeybek ayrıca Söke Hilmi Fırat Huzurevi Müdürlüğünü ve Sosyal Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti. Zeybek bir süre huzurevinde kalmakta olan yaşlılarla sohbet ederek, yaşanan pandemi dönemi ile ilgili maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olmaları hususlarında uyarılarda bulundu. Kaymakam Zeybek, ardından kurum çalışanları ile görüşerek, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Son olarak Kaymakam Zeybek, Sosyal Hizmet Merkezi'ne geçerek kurumun yaptığı çalışmaları Kurum Müdürü Fadime Meti'den dinleyerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alarak, her iki kuruma yaptıkları ve yapacakları çalışmalar için teşekkür etti.

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