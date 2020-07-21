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Söke Kent Konseyi bayram öncesi çocukları sevindirdi

Söke Kent Konseyi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği ‘Bir Çocuk’ta Sen Giydir’ kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.

Söke Kent Konseyi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği ‘Bir Çocuk'ta Sen Giydir' kampanyası ile ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.


Muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları tespit eden Söke kent Konseyi, işbirliği yapılan mağazalardan bayramlıkları çocuklarla buluşturdu. Çocuklar gönüllerince bayramlıklarını seçtiler.


Bu yıl için başlangıç yılı olarak belirlenen proje kapsamında 185 çocuğa ulaşmayı başardıklarını belirten Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant, “Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerimiz ve konseyimiz bünyesinde yer alan Meclisler ve çalışma gruplarının üyeleri bu projede yine özveri ile çalıştılar. Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın ailelerinden çok güzel geri dönüşler aldık. Proje; şehrimizde birlik ve beraberlikle Yardımlaşma kültürünü yaşatmak için güzel bir fırsat oldu. Bu projede bize destek olan mahalle muhtarlarımıza ve bütün katılımcılarına teşekkür ediyorum” dedi.

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