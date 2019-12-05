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Söke kışlık çiçeklerle renkleniyor

Söke Belediyesi’nin bünyesinde çiçek üretimini gerçekleştiren serada kış sezonunun çiçekleri hazırlandı.

Söke Belediyesi'nin bünyesinde çiçek üretimini gerçekleştiren serada kış sezonunun çiçekleri hazırlandı.


Bu sezon kışlık 154 bin adet çiçek yetiştiren, yaklaşık 500 m2 alana sahip Söke Belediyesi serasında kış mevsimi çiçekleri hercai menekşe, Ankara çiçeği ve aslanağzı türleri üretildi.


Söke Belediyesi yeşil alan düzenlemeleri, peyzaj çalışmalarında kullanmakta olduğu çiçeklerini kendisi üretmeye devam ediyor. Piyasadan çok daha az maliyete üretilen çiçekler Söke ve Söke Belediyesi'ne maddi olarak tasarruf sağladığı gibi, zamandan da tasarruf ettiriyor.



Serada üretilen kışlık çiçeklerin Söke'nin çeşitli noktalarında bulunan park ve yeşil alanlara dikimi başladı. Söke Belediyesi park ve bahçe işleri ekipleri çiçek dikimi yaparken, Söke kışlık çiçeklerle renkleniyor.

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