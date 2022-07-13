Söke meclis üyeleri Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Söke meclis üyeleri Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Söke'ye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar değerlendirildi.

Ziyarette Mehmet Arif Ceylan, Faik Polat, Yasemin Gürsoy, Hatice Kurban ile Mustafa İberya Arıkan hazır bulundu. Ziyarette meclis üyeleri gerek yaptığı yatırımlar gerek gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının devam edeceğini belirtip nazik ziyaretleri için meclis üyelerine teşekkür etti.