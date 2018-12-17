Söke MHP İlçe Başkanı Öztürk, “Bilgi kirliliği asılsız yorumlara neden oluyor”

Ümmet Akın'ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığından çekilmesi ile Aydın il ve ilçelerinde Ülkü Ocakları teşkilatlarının görevden alınmasına ilişkin bilgi kirliliği olduğunu belirten Veysel Öztürk; “Bu bilgi kirliliği veya bilgi eksikliği asılsız yorumlara neden oluyor. MHP'nin başarısı gölgelenmeye çalışılıyor” dedi. İki gelişmenin de MHP Genel Merkezi tarafından alınan karar olduğunu belirten Veysel Öztürk, teşkilatlara ve üyelere de bu kararlara biat etmek düştüğünü söyledi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın iki yılı aşkın zamandır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sahada çalışma yaptığını belirten Veysel Öztürk, “Ümmet Akın iki yıldır parti bayrağını en doğru şekilde sahada taşıdı. Heyecanı hep diri tuttu. Kendisine tüm teşkilatlar da desteğini verdi. Kendisine tüm çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. MHP'de kimsenin çabası ve çalışması karşılıksız kalmaz. Gündem ülke, beka ve gelecektir. Sadece Söke veya Aydın olarak değil, alınan kararları Türkiye'nin gerçekleri üzerinden değerlendirmek gerekir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan görüşme yapmıştır. Cumhur ittifakı dolayısıyla mutabakat yapılmış ve Aydın için Genel Merkezimiz kararını açıklamıştır” dedi.

Aydın'da Ülkü Ocaklarının görevden alınması konusunun iç mesele olduğunu belirten MHP İlçe Başkanı Veysel Öztürk, Ülkü Ocakları ile ilgili kararın ilçe teşkilatları ve kişiler tarafından alınamayacağını, bu kararından da tek yetkili merci olan genel merkez tarafından alındığını söyledi. Veysel Öztürk, “Asılsız çıkan haber ve yorumlar bizleri hedeflerimizden döndüremeyecektir. Partililerimiz hassas olmalı ve incelik göstermelidir. Birlik ve beraberlik içinde başarıdan yana hiç şüphemiz yok. Parti tüzüğü gayet açıktır. Parti üyesi olmak herkesin kendi tercihi ancak her üye parti tüzük kurallarına uymak mecburiyetindedir. Bireysel düşünmemek lazım. Türkiye'nin sıkıntı ve problemleri var. Mesele sadece Söke, Aydın meselesi değil, Türkiye meselesidir” diye konuştu.