Söke MHP'de eski Belediye Başkanı M. Beliğ Azbazdar aday adayı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe teşkilatında, Söke'nin eski Belediye Başkanlarından Mehmet Beliğ Azbazdar aday adaylığı başvurusunu yaptı.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Söke MHP sessizliğini bozdu. Daha önce Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusunu yapan Sökespor Kulüp Başkanı Yusuf Günal'ın ardından 1994-2003 yılları arasında Söke Belediye Başkanlığı görevi yapan Mehmet Beliğ Azbazdar da aday adaylığı başvurusu yapan ikinci isim oldu. Azbazdar, aday adaylığı başvuru dosyasını Söke MHP İlçe Başkanı Veysel Öztürk'e teslim etti.

“Söke'de hizmete susamışlık var”

Söke'nin hizmete aç kaldığını belirten Mehmet Beliğ Azbazdar; “Son yıllarda Söke'nin hizmet alma konusunda eksik kaldığı kanaatindeyim. Böyle bir eksik gördüğüm için tekrar adaylık noktasında huzurunuzdayım. Söke'de hizmete susamışlık var. Hiçbir makam ve mevki şikayet makamı değildir. Çözüm üretmek yeridir, çözüm üretmek ise mecburiyetindedir. Küçüğü, büyüğü beni hiç ilgilendirmez. Bizim birbirimize sarılmaya, bu memleketi yüceltmeyi, kaliteli hizmeti bu halka nasıl sunarız kavgasını vermeliyiz” dedi.

İkinci resmi başvurunun olduğunu belirten İlçe Başkanı Veysel Öztürk; “Bizler hizmet edecek, ufku olan arkadaşlarımızı Sökeli vatandaşlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Adaylık için çeşitli arkadaşlarımızla görüşmelerimiz oldu, Beliğ Başkanımız da bu kişilerden biri. Cuma günü genel merkeze resmi başvurusunu da yapacak. Başka adaylar olmayacağı anlamına da gelmez. Amaç Söke'deki sorun ve sıkıntıları çözmek için görev edinip, ailesi ve zamanından feragat edip Sökeyle bütünleşecek kişilerin buraya gelmesi. Beliğ Azbazdar Başkanımız da bunun inceliğini, görev aşkını, artı ve eksilerini bilen birisi. Ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.

Genel merkezimizin vereceği karar neticesinde Söke'ye hizmet etmek için bizler hazırız. Beliğ Başkanımızın aday aday adaylığının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Söke MHP İlçe Başkanı Veysel Öztürk Belediye Meclis üyeliği için aday adaylığı başvurularının 15 Aralık tarihine kadar sürdüğünü de hatırlattı.