İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke MHP'den İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Dezenfektan Cihazı bağışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatı pandemi sürecinde sağlık camiasını yalnız bırakmıyor.


Geçtiğimiz günlerde İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren filyasyon ekiplerine kumanya desteği veren Söke MHP bu kez dezenfektan makinesi bağışı yaptı. Ömer Akalın başkanlığındaki Söke MHP İlçe Yönetimi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy'u ziyaret ederek temin ettikleri dezenfektan cihazını teslim etti. Ömer Akalın; "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini birlikte aşacağız. Birbirimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.