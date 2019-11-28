Söke MHP'nin yeni yönetiminden Başkan Tuncel'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatının yeni yönetimi, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret etti.

Ömer Akalın Başkanlığı'ndaki Söke MHP'nin yeni yönetimine MHP'nin Söke Belediye Meclis Üyeleri Metin Sakalar ve Hakan Çelik de eşlik etti.

Önceki gün yeni yönetimin tanıtılmasıyla çalışmalarına başlayan Ömer Akalın Başkanlığı'ndaki Söke MHP, nezaket ziyaretleri kapsamında Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i makamında ziyaret etti. MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, yeni göreve başlayan ilçe yönetimi olarak Söke'ye faydalı olan işler ortaya koymak istediklerini söyledi. Başkan Tuncel yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, Ömer Akalın ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.