Söke Milliyesi'nin kurucusu Mehmet Ağa mezarı başında anıldı

Söke'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılında, Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından ilk kez bir anma etkinliğine imza atıldı. Söke Heyeti Milliye kurucusu, Söke'nin ilk Belediye Başkanı Ömer Ağa'nın oğlu Mehmet Ağa (Kocaöner), mezarı başında anıldı.

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe aile üyeleri, Söke Kent Konseyi üyeleri de katıldı. Anma etkinliğinde; Söke Heyeti Milliye'nin kuruluşu, görev alan üyeleri, Cafer Efe'nin üstlendiği Aydın Kuşatmasını geciktirme görevleri ve 17 gün içinde kendilerine verilen görevi yerine getirirken 8 arkadaşı ile birlikte şehit olması anlatıldı. Söke Heyeti Milliyesi'nin Aydın savunmasında görev aldığı ifade edildi.

Etkinlik, milli mücadelede vatan savunmasına katılanların, şehit olanların ruhuna okunan Kur'an tilaveti ile son buldu.