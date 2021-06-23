Söke Muhtarlar Derneği'nde Ali Çıtak güven tazeledi

Aydın'ın Söke ilçesinde Muhtarlar Derneği genel kurul toplantısını yaptı. Seçimli olarak gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, tek adayla gerçekleştirilen seçimi mevcut başkan Ali Çıtak kazandı.

Söke Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen seçime 49 mahalle muhtarından, 36'sı katıldı. Yeniden aday olan mevcut başkan Ali Çıtak yeniden Söke Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, "Bizde Başkan ve yönetim kurulu yok. Her muhtarım bu derneğin başkanıdır" dedi.

Yönetim kurulu asil üyeleri, "Ali Çıtak, Nebil Kırca, Mustafa Çekin, Mehmet Dalma, Ahmet Yemiş, Mustafa Çay, Muharrem Kaçar, Esat Arıcı, Yusuf Çam, Mehmet Dikici" isimleri yer aldı. Denetim Kurulu'nda ise Baki Suna, Musa Ölmez, Yalçın Pak yer aldı.

"Muhtarın siyaseti olmaz"

Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, "Bugün muhtarlarımız bana zor bir görev verdiler. Bizim 49 muhtarımız var hepsi başkandır. Muhtarlık Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşıdır. Muhtarın siyaseti asla olmaz, mahallenin sorunu, köyün sorunu önemlidir ve diyaloğunu siyaset olmadan sürdürmek zorundadır. Hangi mahallemde bir sıkıntı varsa hepsinin dosyalarını çıkarıp gereken yerlere çıkacağım" şeklinde konuştu.