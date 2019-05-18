Söke MYO öğrencileri tasarımlarını sundu

Söke Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleşen gösterime Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kâmil Bircan, Yüksekokul personeli ve öğrencileri katıldı.

Gösterim video sunumu ve sergi alanıyla yoğun ilgi gördü. Gerek tasarımlar gerekse üç boyutlu arttırılmış gerçeklik öğrenci çalışmaları tüm ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Söyleşi konukları Otuz5Yirmi2 Ajans firma sahibi Mehmet Zeki Yavaş, Grafik Tasarımcı Doğan Parlakdemir ve Mimarlık Ajans sahibi Uğur Cebeci sektörde tasarım alanındaki yeniliklerle ilgili bilgiler verdiler. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan konuklar, mezun olacak öğrencilerimize yol gösterici oldular.