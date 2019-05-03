İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Söke MYO'da bahar şenliği

Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen bahar etkinliklerinde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen bahar etkinliklerinde öğrenciler keyifli anlar yaşadı.


Etkinliklere Söke Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kamil Bircan, yüksekokul personeli ve öğrencileri katıldı.


Etkinlik kapsamında Hilmi Fırat Anadolu Lisesi ve Üniversitemiz Folklor Topluluğunun yaptığı gösteriler büyük alkış aldı. Müzik gruplarının şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşayan öğrenciler, karaoke yarışmasında yeteneklerini sergiledi. Etkinlik geleneksel çuval yarışması ve halat çekme yarışmalarıyla devam etti.


El sanatları ürünlerinin de sergilendiği etkinlik gün boyunca devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.