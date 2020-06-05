Söke OSB alanı genişleme talebi onaylandı

Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; “Söke şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta olan Söke OSB, şuanda toplam 1 milyon 187 bin 509.40 metre kare sanayi parsel alanına sahip olup, 14 firma faaliyetlerine, 10 firma faaliyet alanlarına ait inşaat çalışmalarına 1 firma da şuan proje hazırlığı içerisindedir. Yeni yatırımcılara, Söke OSB'de yer verebilmek için mevcut alan arazisi yeterli olmadığı için genişleme alanına ihtiyaç duyulmaktaydı.

Bu nedenle Sazlı Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan birden fazla parselde kayıtlı bulunan toplam 552 bin 730 hektar yüzölçümlü arazide Söke Organize Sanayi Bölgesi tarafından ‘Organize Sanayi Bölgesi Alanı' amaçlı arazi kullanım talebi olmuş, Tarım il müdürlüğümüzün bilgi talebine istinaden Söke OSB tarafından hazırlanan rapor yine il müdürlüğümüz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletilmişti. Toprak Reformu Genel Müdürlüğünce incelenen dosya, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye imzaya arz edilmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda değerli bakanımız tarafından Söke Organize Sanayi Bölgesinin Genişleme Talebi uygun görülmüş ve olur verilmiştir. Söke'mize hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.