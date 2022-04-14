İhlas Haber Ajansı

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Söke OSB yeni yönetimi belli oldu

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı.

Kurumların müteşebbis heyette yer alacak isimleri belirlemesinin ardından yeni dönemin ilk müteşebbis heyeti toplantısında yönetim kurulu seçimi yapıldı.



Toplantıda Yönetim Kurulu'na Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Meclis Üyesi Haşim Çiftçi, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Algür, YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürü Armağan Olgun seçildi.



Söke OSB Denetim Kurulu'nda ise Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Meclis Üyesi Metin Sakalar yer aldı.

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