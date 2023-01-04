Söke Otoparkı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi birçok yatırımı bir arada yürütürken, tüm kentte olduğu gibi Söke'de de çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 bin metrekarelik bir imalatın yapılacağı otoparkın yapım çalışmaları devam ederken, projenin yatırım maliyeti 30 milyon lira olarak belirtildi.

Söke'nin öncelikli ihtiyaçlarından olan yeraltı otoparkının inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'ye verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini söyledi. Söke'nin merkezindeki otopark sorununu çözmek için başlanan projede 4 bin 750 metrekarelik alanın üzeri ise yeşil alan, basketbol sahası, açık spor alanları, fitness alanları olarak değerlendirilecek. 8 bin metrekarelik bir imalatın yapılacağı otoparkın yatırım maliyeti ise 30 milyon lira olacak. Otoparkın alt katında araçlar için yıkama ve benzeri hizmetler de verilecek.

Katlı otoparkın 2023 yılı içerisinde bitirilmesinin planlandığını ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Bir projemizi daha gerçekleştiriyor olmanın, Söke halkına vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.