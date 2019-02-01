Söke Ovası 3 yıl sonra yeniden taşkın suları altında

Aydın'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehir yatağında yapılan ıslah çalışmaları nedeniyle son üç yıldır yaşanmayan taşkın, bu yıl aşırı yağışlarla birlikte yeniden ovayı sular altında bıraktı.

Söke-Bağarası Karayolu üzeri Burunköy altında Çatal Karaağaç mevkiinde taşkın sularının tehlikesinin yanında heyecanı da yaşanmaya başladı. Sel suları karayolunun bir tarafından diğer tarafa hızla akarken; taşkın sularının asfaltın üzerinden geçmemesi için DSİ ve Sulama Birliği ekiplerince gece saatlerinde tedbirler alındı.

Geçtiğimiz günlerde Kisir ve Sarıçay'ın setteleri patlatmasıyla oluşmaya başlayan taşkın, neredeyse ovanın tamamını sardı. Taşkın nedeniyle içerisinde ekili çok sayıda alanın da bulunduğu 15 Bin dekarın üzerinde arazinin zarar gördüğü belirtiliyor. Büyük Menderes Burunköy, Akçakaya, Nalbantlar ovalarındaki binlerce tarım arazisini su altında bıraktı. Taşkının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği, daha geniş bir alanın sular altında kalacağı tahmin ediliyor.

Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, ”Çine Atatürk Barajı'nın devreye girmesinin yanısıra, Büyük Menderes Nehri'nin aşağı Büyük Menderes Havzası'nda 2013 yılında başlatılan ve 2016 yılı sonlarında tamamlanan son etap yatak ıslahı çalışmalarıyla ovamızda üç yıldır taşkın tehlikesi yaşanmıyordu. Ancak bu mevsim bölgemiz olağanüstü yağış aldı. Eğer Çine Adnan Menderes Barajı ve Menderes'in ıslahı olmasaydı Söke Ovası son yılların en büyük taşkın felaketini yaşayacaktı.” dedi.