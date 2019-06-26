Söke Ovası bereket saçıyor

Ülkemizin en verimli tarım arazilerini bünyesinde barındıran ve “Pamuk Ambarı” olarak bilinen Söke Ovası'nda 2'inci ve 3'üncü mahsullerin ekimi yoğun bir tempoyla başladı.

Arpa, Buğday, yulaf, fiğ ve kış sebzelerinin hasatının tamamlanmasının ardından Söke Ovası'nın bereketli arazileri, bu sefer pamuk, mısır, ayçiçeği ve yem bitkilerinden oluşan yaz mahsullerini yetiştirecek. Ekonomiye sağladığı katma değeri oldukça yüksek olan ve Söke Ovası ile özdeşleşen pamuk 2'inci mahsullerde en çok tercih edilen ürün olurken ülkemizin sağladığı kredi olanaklarıyla gelişen hayvancılık sektörünü beslemek için silajlık mısır ve yem bitkileri ekimi ikinci sırada yer aldı.

Söke Ovası'nın jeopolitik konumundan ve iklim şartlarının elverişliliğinden dolayı 2'inci ürünleri rahatlıkla yetiştirebilecek kabiliyette arazilere sahip olduğuna dikkat çeken Söke Ovası çiftçilerinden Mahmut Karakelle, son dönemde pamuğun borsa fiyatlarının düşüş eğiliminde olmasına rağmen çiftçinin pamuk ekiminden vazgeçmediğini söyledi. Söke Ovasının pamuğa alternatif ürün yetiştirme konusunda da becerikli olduğunu ifade eden Karakelle, pamuk ve pamuğa dayalı sanayinin geliştiği Söke'nin pamuk üretiminden vazgeçmeyeceğini kaydederek Söke Ovası'nda ikinci mahsul ekimlerinde dahi dekarda yaklaşık 500 kg pamuk üretildiğini söyledi.

Sözlerini sürdüren Karakelle, “Söke Ovası'nda ikinci ve üçüncü mahsullerin ekimi tamamen suya bağımlıdır. Çiftçinin suyu talep ettiği anda Söke Ovasına suyu indiren kamu kurumlarımız büyük bir koordinasyon örneği göstererek 60'lı - 70'li yıllardan kalma olanaklarla çiftçinin su problemini ortadan kaldırıyor. Söke Ovası'ndaki ikinci ve üçüncü mahsullerin mimarı bu kurumlardır. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.