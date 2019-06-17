Söke Ovası Sulama Birliği'nde işten çıkarılan işçiler eylem başlattı

Söke Ovası Sulama Birliği'nde işçiler hak arayışına başladı. Söke Ovası Sulama Birliği yönetimi tarafından işten çıkarılan işçiler, sendikaları Hak-İş'e bağlı Enerji-İş'in desteği ile eyleme başladı.

Edinilen bilgiye göre Söke Ovası Sulama Birliği'nde 4'ü kadrolu (sürekli) işçi, 7'si ise mevsimlik işçi olmak üzere toplam 11 kişi işten çıkarıldı. Bunun üzerine işçilerin hukuksal mücadelesi başladı. Yasal girişimlerini başlatan işçiler kendilerine destek veren Enerji İş Sendikası yöneticileri ile birlikte basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında işçiler ve ailelerinin yanında Enerji İş Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Engin ve Hak-İş Aydın İl Başkanı Koray Güneş de bulundu.

Enerji İş Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Engin açıklamasında Söke Ovası Sulama Birliği Başkan ve idarecilerinin toplu sözleşme görüşmelerini sabote ettiğini, mobing söylemleri sonunda sendikal hakların engellendiğini iddia etti. Enerji İş Sendikası olarak sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirten Erdoğan Engin; “Helal lokması peşinde emeğini ve alın terini sarf eden işçi dostlarımız için mücadelemizden taviz vermeyeceğimizi, soruşturmanın takipçisi olacağımızı siz değerli arkadaşlarımızın bilgisine sunarız” dedi.

Erdoğan engin açıklamasında; “Söke Ovası Sulama Birliği'nde işçi kardeşlerimize hak ettikleri fazla çalışma ücretlerini ödemekten imtina ediliyor. Sulama Birliğinin hatalı, eksik ve izansız olan istihdam politikalarının faturası işçilere kesiliyor ve hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde dahi işçiler çalıştırılıyor. Fazla çalışmaya ilişkin haklı taleplerini işveren Sulama Birliği yönetimini sunduklarında ise işten atılmakla tehdit ediliyorlar” diye konuştu.