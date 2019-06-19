Söke Ovası Sulama Birliği'nden işçi çıkarmalarla ilgili açıklama Geldi

Kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından Söke Ovası Sulama Birliği de konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Söke Ovası Sulama Birliği'nin açıklamasında; “Söke Ovası Sulama Birliği 1998 yılında kurulmuş olup, sulama hizmetleri 21 yıldır başarılı bir şekilde devam etmektedir. Son günlerde sendikal faaliyetlerle basında adı anılan sulama birliğimizde görevli mevcut personeller için Enerji-İş Sendikası tarafından 13.03.2019 tarihinde toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki alınmıştır. 02.05.2019 tarihinde toplu iş sözleşmesi için sendikayla toplantı yapılmıştır. Toplantıda 2019 takvim yılı için birlik yönetimimiz tarafından 15.12.2018 tarihinde tüm personel için %15 zam yapılmasına rağmen Enerji-İş Sendikası tarafından ekstra %5 daha talep edilmiştir. Ancak personel giderlerinin bütçenin %30'unu aşması nedeniyle sulama birliği yasası gereği uygun görülmemiş ve toplu iş sözleşmesi imzalanamamıştır.

“İşçilerin Tüm Hakları Ödenerek İş Akitleri Sonlandı”

Sulama Birliğimizce yapılan yatırım ve iyileştirme faaliyetlerimiz kapsamında mevcut Akıllı Ova Sulama Projesi içerisinde var olan; işletme haritası, kapak otomasyonu, uzaktan izleme sistemleri kurularak priz kapaklarının uzaktan kontrollü yapılmaya başlanmıştır. Daha önce yerinde personel görevlendirilerek yapılan bu işler artık uzaktan PC, tablet veya telefon aracılığı ile yapılır hale dönüştürülmüştür. Bu kapsamda hizmetine ihtiyaç kalmayan personeller oluşmuştur. Mevcut personel giderlerinin de bütçenin yüzde 30'unu aşması nedeniyle hizmetine ihtiyaç bulunmayan personelin tüm haklarının ödenmek suretiyle iş akitlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

“Birlik Başkan ve Müdürünün Keyfi Kararı Değildir”

Basında çıkan haberlerde bahsedildiği gibi ne birlik başkanının ne de birlik müdürünün tek başına keyfi olarak karar alıp uyguladıkları bir durum değildir. Ayrıca sulama birliği denk bütçe esasına göre çalışmaktadır. Sulama ücretinden başka bir gelir kaynağı bulunmayan sulama birliğinin tüm giderlerini de kontrol altında bulundurması gerekmektedir. Personel giderlerinin azaltılması da yaklaşık 2350 adet mükellefin vermiş olduğu sulama suyu ücretinin daha düşük maliyetle gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır. Hizmetine ihtiyaç bulunmayan işçilerin ücretlerinin, sulama ücretlerine aksettirilerek çiftçilere ödetilmemesi ve çiftçilerin mağdur olmaması için bu düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Söke Ovası Sulama Birliğinin mali şartları doğrultusunda her zaman personelini gözetmiş olup, su dağıtımı yapan daimi personeline aylık 6.000,00 TL net ücret ödemektedir. Bunun karşılığı olarak birliğimiz, personelinden sadece sulama faaliyetlerinin sürdürüldüğü sulama mevsiminde özverili bir çalışma sergilemesini beklemektedir. Modernizasyon nedeniyle daha az iş gücü ihtiyacı oluştuğundan işten çıkarma ve geçici personelin hizmet alımı yöntemi ile istihdam edilmesi bu kapsamda yapılmış olup, sendikal faaliyetle herhangi ilgisi bulunmamaktadır. 2019 yılı sulama sezonunun başladığı bu günlerde tüm dikkat ve yoğunluğun sulama hizmetlerine verilmesi gerekirken, sulama faaliyetlerinin dışında tarımsal faaliyeti ilgilendirmeyen bu tür işlerle uğraşılması işletme faaliyetlerini de olumsuz etkilemesine neden olmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.