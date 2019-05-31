Söke Ovası'nda buğday kontrolleri

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü buğday hasat dönemi nedeniyle Söke Ovası'nda biçerdöver ve buğday hasat kontrolleri yapıyor.

Müdürlük teknik personeli tarafından yapılan denetimlerde makine ile hasatta belirtilen limitler üzerinde dane kaybı olup, olmadığı ile makine kullanıcılarının operatör belgelerinin yanında; buğday tohum çeşitliliğinin verim durumları da kayıt altına alınıyor.

Söke Ovası'nda 2019 yılı buğday ekim sahasının toplam 15 Bin 650 dekar olduğu belirtildi. Kontrollerde makineli hasatta limitler üzerinde dane kaybının olmadığı ve Söke Ovasında dekarda verimliliğin ortalama 600-700 Kg. olduğu ifade edildi.