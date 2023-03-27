İhlas Haber Ajansı

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Söke Ovası'nda yabancı plakalı iş makineleri heyecan oluşturdu

Aydın’ın verimli topraklarına sahip Söke Ovası’nın çeşitli noktalarında görülen yabancı plaka ve logolu iş makineleri heyecan oluşturdu.

Aydın'ın verimli topraklarına sahip Söke Ovası'nın çeşitli noktalarında görülen yabancı plaka ve logolu iş makineleri heyecan oluşturdu.


Söke Ovası'nda yabancı plakalı sondaj makineleri yanında telsiz antenli bir araç içinde gezince, vatandaşlar sosyal medya üzerinden ne olduğunu birbirlerine sormaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren kafaları kurcalayan dev iş makinelerinin yer altı katmanlarını incelediği anlaşıldı.


Edinilen bilgiye göre; Sırbistan plakalı ve üzerinde Sırbistan menşeili NIS-Naftachem petrol şirketinin araçları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tarafından çalıştırılıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olduğu gibi Söke Ovası içinde de petrol arama faaliyeti yürütüldüğü, bunun yanında yeryüzü katmanlarının da incelenerek aktif fay hatlarının da ortaya çıkarılabildiği ifade edildi.

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