Söke Ovası'nın balerini allı turnalar, tarlalara indi

Bahar ayı ile birlikte Söke Ovası'nda sezon hazırlıkları başlarken allı turnalar, toprağın tuzluluğunun azalması için yapılan uygulama ile suların kapladığı tarlalara indi. Balerin gibi süzülen flamingolar (Allı Turna) Söke Ovası'nda eşsiz manzara oluşturdu.

Aydın'ın önemli tarım bölgelerinden Söke Ovası'nda sezon hazırlıklıları başlarken, tarlaların tuzluluğunun azalması için yapılan yıkama uygulamaları da başladı. Uygulamanın ardından araziler suyla kaplanırken, yüzlerce allı turna ise tarlalara indi. İnce bacakları ve uzun boyunları ile tarlalarda balerin gibi süzülen kuşlar ise görsel şölen oluşturdu. Allı turnaların Söke Ovası'nda doğanın tüm güzelliğini ortaya çıkardığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Söke Ovası'nda bahar aylarında tarımsal faaliyetler başlamadan önce birçok tarlanın sular altında olduğu görülmektedir. Bu suların genellikle yağmur sonrası tarlalarda biriken sular olduğu düşünülür. Aslında bu mevsimde çiftçilerin, tarla yıkama diye hemen her yıl gerçekleştirdikleri bir işlemdir. Çiftçilerin bu uygulamayı yapmaktaki maksatları, tarla toprağındaki tuzluluğu önlemek veya azaltmak olarak bilinmektedir. Tarlaların bu şekilde suyla dolması kuşların dikkatini bu yöne çeker. Suyla dolu olan hemen her tarlada besin arayan birçok kuş türüyle karşılaşmak mümkündür. Söke Ovası'nın tam ortasındaki bir tarlaya yüzlerce flamingo sürüsü akın etmiş durumda. İnce uzun bacakları, uzun eğri boynu ve tüylerindeki göz alıcı pembe renkleriyle harika bir görsel sunan allı turnalar, koro halinde çıkardıkları seslerle doğanın tüm güzelliğini sergilemektedirler. Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Bafa Gölü'ndeki Artemia salina adı verilen yüksek tuzluluktaki sularda yaşayan tuzla karidesleriyle beslenen flamingolar, bu sefer Söke Ovası'nın ortasındaki tarlalarda besin aradıkları görülmektedir. Suyla dolu tarlanın içinde sucul omurgasızlarla beslenen, aynı zamanda uzun ince boyunlarını kıvırıp başlarını sırtlarına koyarak uyuyup dinlenmektedirler” dedi.

“Su yoksa yaşam da yok”

Suyun tüm canlılar için önemli olduğuna dikkat çeken Sürücü, su kaynaklarının korunması gerektiğine de dikkat çekerek “Flamingoların burayı tercih etmelerinin en önemli sebebi sudur. Suyun ne kadar önemli olduğunu tarlalara, kuşlara hayat verdiğini Söke Ovası'nda suyla dolu olan tarlalarda görmekteyiz. Ancak suyu akılcı kullanamazsak iklim değişikliğinin getireceği kuraklıklar ve susuzluk sonucu, yaşamın kaynağı olan suyun yetersiz hale geleceği ve su kriziyle karşılaşacağımızı herkesin bilmesi gerekir. Su yoksa yaşam da yoktur” şeklinde konuştu.