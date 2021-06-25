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Söke Ovası'nın can damarı Büyük Menderes suya kavuştu

Aydın’ın Söke ilçesinde 450 bin hektarlık Söke Ovası’nın can damarı Büyük Menderes Nehri yeniden suya kavuştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde 450 bin hektarlık Söke Ovası'nın can damarı Büyük Menderes Nehri yeniden suya kavuştu.


Uzun süredir kuraklık nedeniyle vahim bir görüntü oluşturan Büyük Menderes'e barajlardan su verilirken, havzanın son bölümünde bulunan Söke Ovası'ndan geçen Büyük Menderes Nehri suyla buluştu. Nehrin yeniden akmasını vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, bu yıl kuraklık nedeniyle kısıtlı sulama programı kapsamında sulama yapacak olan Sökeli üretici rahat bir nefes aldı.

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