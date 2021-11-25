Söke polisi broşür dağıttı, KADES uygulamasına dikkat çekti

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde vatandaşlara broşür dağıtan Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri vatandaşları Kadın Acil Destek uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirdi. Söke Kaymakamlığı himayesinde Söke Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte bulunan kadın polisler, Söke caddelerinde bulunan kadınlara broşür dağıttı; Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve KADES hakkında farkındalık oluşturdu.