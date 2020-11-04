Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da kalite eğitimi gerçekleştirildi

Eğitimin açılışında Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter yükseköğretimde kalite kavramı ve kalite süreçlerinin önemini vurgulayarak, eğitimin verimli geçmesini temenni etti. Konuşmasının ardından ADÜ Kalite Komisyonu Kalite Kurulu Üyesi Koçarlı MYO Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Evrim Çevik, yükseköğretimde kalite güvence ve kalite süreçleri konuları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.