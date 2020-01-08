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Söke Sarıkemer İlk ve Ortaokulunda toplu açılış

Söke’nin Sarıkemer Mahallesi İlk ve Ortaokulunda toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Söke'nin Sarıkemer Mahallesi İlk ve Ortaokulunda toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Okula kazandırılan kütüphane, spor odası, akıl ve zeka oyunları sınıfı ile tarım beceri atölyesinin açılışı yapıldı.


Açılış törenine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Akbaba da katıldı.


Okula kazandırılan kütüphanenin yardımsever Tolga ve Kadriye Özbaş'ın katkılarıyla hazırlandığı, İlçe Halk Kütüphanesi'nin de destek verdiği öğrenildi. Spor odası da okula yakışır şekilde düzenlenirken, düzenlemesi yapılan zeka oyunları sınıfında öğrenciler kendilerine ayrılan özel alanda oyunlarını oynayabilecek. Diğer taraftan okulun bahçesinde yer alan tarım beceri atölyesi, öğrencilerin toprakla ve çeşitli bitkilerle bizzat ilgilenecekleri, kendir üretim ve yetiştiricilik yapabilecekleri yer haline getirildi.


Toplu açılış töreninde kütüphane, spor odası ile akıl ve zeka oyunları sınıflarının gezilmesinin ardından Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; tarım beceri atölyesinde toprağa tohum ekmeyi de ihmal etmediler.


Açılışta konuşan Sarıkemer İlk ve Orta Okulu Müdürü Mesut Çağlar; “Okulumuza kazandırılan sınıf ve alanların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca açılışımızda bizleri yalnız bırakmadığınız için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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