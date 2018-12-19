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Söke Sazlıköy'de bir eve yıldırım düştü

Aydın’da etkili olan yağışlar sırasında Söke Sazlıköy Mahallesi’nde bir eve yıldırım düştü.

Aydın'da etkili olan yağışlar sırasında Söke Sazlıköy Mahallesi'nde bir eve yıldırım düştü. Yıldırım düşen evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yıldırımın evin çatısındaki güneş enerjisine düşüp tavanı delerek evdeki elektronik malzemelere zarar verdiğini belirten Emrah Timur, evindeki tüm elektronik malzemelerin zarar gördüğünü söyledi.


Önceki gün öğlen saatlerinde evde otururken önce şiddetli bir gürültü duyduklarını ardından da televizyonun patladığını belirten Emrah Timur, “Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Elektrikler gitti ve her taraftan kablo kukusu yayıldı. Evde elektrikle çalışan ne varsa zarar gördü. Canımıza bir şey gelmediğine şükrettik. Ancak evimizdeki elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi” dedi.

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