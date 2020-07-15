Söke Sazlıköy'de orman yangını çıktı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlıköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için Orman Yangını Söndürme ekiplerince karadan ve havadan çalışma başlatıldı.

Öğlen saatlerinde Sazlıköy yakınlarındaki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ve kula görevlilerinin ihbarı ile bölgeye hemen helikopter sevk edildi. Söndürme ekiplerinin müdahale için çalışma başlattığı yangın alanına helikopterlerin sortileri devam ediyor. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangının dağın eteğinde başladığı alanın da seyrek ormanlardan oluştuğu bildirildi.