Söke Tarım Fuarı 28'inci kez kapılarını açtı

Aydın'ın Söke ilçesinde bu yıl 28'inci kez düzenlenen Tarım Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Söke Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen fuar, 3 gün sürecek Söke Tarım Fuarı, TARİŞ tesisleri alanında gerçekleşiyor.

Açılış törenine, Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile STK Başkanları başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İşadamı Murat Günal; Tarım Fuarı'nın 28.'sini gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve onur duyduklarını söyledi. Başkan Günal fuarın düzenlenmesinde katkı sunan Söke Belediyesi ve TARİŞ başta olmak üzere sponsor firmalar ve katılımcı firmalara teşekkür etti.

Açılışın ardından stantlar tek tek gezildi, firmalar, ürünleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Söke Tarım Fuarı 11 Mart Cumartesi günü akşam saatlerine kadar açık kalacak. 65 katılımcı firma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı Söke Tarım Fuarı'nda bu yıl Söke Belediyesi de stant açtı.