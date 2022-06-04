Söke TARİŞ buğday alımında da üreticinin sigortası olacak

Türkiye'nin önemli pamuk ekim sahası olan Söke ovasında geçen yıldan bu yana buğday üretimi de geniş çapta yapılmaya Söke TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer,başlanırken, "Piyasanın altında kalmayacak rakamlarla üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl yaklaşık 150 bin hektar buğday ekili alan bulunurken, geçtiğimiz yıl buğday alımı yapan Söke TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi bu sezon da buğday alımı yapacağını açıklamıştı. TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer yaptığı açıklama ile pamuktan sonra buğdayda da fiyat politikalarında denge unsuru olacaklarını gösterdi. Buğday hasadının hız kazandığı Söke ovasında pamuk sezonunda olduğu gibi buğday sezonunda da açıkladığı alım fiyatı ile yüzleri güldürmeyi başaran Kooperatif Başkanı İsmail Özer, buğday alım fiyatlarını 6,50 ile 6,75 lira olarak güncellediklerini belirtti.

Söke TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, “Buğday alımına başlarken, önce üreticimiz dedik. Piyasanın altında kalmayacak rakamlarla da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.