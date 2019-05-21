Söke TEMA arılara dikkat çekti

TEMA Vakfı Söke Temsilciliği Dünya Arı Günü'nde, arılarla ilgili farkındalık oluşturmak üzere Güllübahçe Atatürk İlkokulu'nda etkinlik düzenledi.

Güllübahçe Atatürk İlkokulu'nun yavru TEMA sınıfı arı kostümleriyle dikkat çekerken, elleriyle hazırladıkları görseller, okudukları şiir ve şarkılarla beğeni topladılar.

TEMA Vakfı Söke Temsilcisi Ömriye Demirkol; “Albert Einstein "Arılar yok olursa, insanların yalnızca dört yıl ömrü kalır” diyerek yıllar öncesinden bu konuya dikkat çekmiştir. Gerçekten de arılar varsa hayat var. Arı olmazsa, tozlanma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz, kısacası Biyolojik çeşitlilik durur sonunda da insan olmaz. Arılarla ilgili farkındalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek adına güzel bir sunum hazırlayan Güllübahçe Atatürk İlkokulu Yavru TEMA sınıfı öğretmenimiz Kamil Özsoydan'a, desteklerini esirgemeyen Okul Müdürümüz Yavuz Şahinkaya'ya, Müdür yardımcımız Fahri Tecer'e ve diğer öğretmenlerimiz Özge Aloğlu'na, Ferhat Keleş'e, Nazike Bilge Akman'a, en çok da arı görsellerini elleriyle hazırlayan, şiirler sunan, söyledikleri şarkılarla günün anlamını perçinleyen Yavru TEMA'larımıza teşekkürler” dedi.