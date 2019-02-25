İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke TEMA'nın genç gönüllülerinden sulak alanlarda temizlik

TEMA Söke Temsilciliği genç gönüllüleri ile gerçekleştirdiği etkinlikle sulak alanların korunması ve temizliğine dikkat çekti.


Büyük Menderes Nehri, Bafa Gölü ve Azap Gölü gibi kendine özgü ekolojik sistemleri bulunan sulak alanları bünyesinde barındıran Söke'de TEMA Gönüllüleri, bu alanların korunması için farkındalık yaratıyor. TEMA Vakfı Söke Temsilcisi Ömriye Demirkol önderliğinde Lise TEMA Koordinatörü Murat Çal, Söke Tema Coğrafi Bilgiler Eğitmeni öğretmen Turgut Esmer'in yer aldığı çere etkinliğine Yavuz Selim Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimizden oluşan 45 kişilik ekip katıldı. Dört koldan sulak alanlarda çere temizliği yapan genç TEMA'lılar, elleriyle atık topladı. İnceleme ve gözlem etkinliğinde öğrencilere turistik ve tarihi öneme de sahip alanlarla ilgili bilgilendirme de yapıldı.


TEMA Vakfı Söke Temsilcisi Ömriye Demirkol; “Sulak alanlar, ekosistemin bir parçasıdır. Yaşamı mümkün kılan şey biyoçeşitlilik olup, sulak alanlar bu yönüyle yeryüzünün 'en zengin' biyolojik çeşitliliğine sahip ekosistemleridir. Yok olmaları, ekosistemin bozulması demektir. Herkesi; özellikle bölgemizdeki Büyük Menderes Nehri ve Bafa Gölü olmak üzere, sulak alanlardaki kültürel ve biyolojik zenginliğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.