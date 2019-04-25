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Söke THK Ramazan ayı fitre ve zekat hazırlıklarını tamamladı

Türk Hava Kurumu (THK) Söke Şubesi, Ramazan ayında toplayacağı fitre ve zekat yardımları için tüm hazırlıklarını tamamladı.


Her yıl olduğu gibi Söke'nin merkez 8 mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerde toplanacak fitre ve zekat yardımları için görevlendirmeler yapıldı. Belirlenen görevliler THK tarafından verilen fotoğraflı görevli kartları ve THK yetki belgeleri ile yardım toplayacak. Mahalle muhtarları ile de işbirliği yapılıyor.


Söke THK Başkanı İdris Balcı yaptığı açıklamada vatandaşları yardım toplamak için gelenlerin görevli kartları ve resmi yazılarına bakmaları konusunda uyardı. Söke THK Başkanı İdris Balcı; "Söke THK olarak Ramazan ayı fitre ve zekat toplama faaliyeti için hazırız. 2860 sayılı kanun gereği İlçe Kaymakamlığımızdan aldığımız olurla çalışmalarımıza başlıyoruz. Vatandaşlarımız fitre ve zekat zarfları üzerinde bulunan seri numaralarını alarak yardımlarının kurumumuza ulaşıp ulaşmadığını sorgulayabilirler. Diyanetin açıkladığı asgari fitre ve zekat bedeli 23 TL'dir" dedi.


Söke THK Başkanı İdris Balcı, tüm vatandaşları fitre ve zekat yardımlarının yerine ulaşması için THK'ya davet etti.

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