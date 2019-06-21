İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke THK'dan Bağışçılara Teşekkür

Türk Hava Kurumu (THK) Söke Şubesi geçtiğimiz Ramazan ayında fitre ve zekat yardımında bulunan bağışçılara teşekkür etti.

T


HK Söke Şube Başkanı İdris Balcı'dan edinilen bilgiye göre 24 Bin TL fitre, 10 Bin 322 TL zekat ve 3 Bin 349 TL bağış olmak üzere toplam 37 Bin 681 Bin 40 TL toplandı. İdris Balcı; “THK'na yardımcı olan tüm okul yetkililerine, muhtarlarımıza, çalışanlarımıza, tüm vatandaşlarımıza kurumumuza gösterdikleri ilgi ve alakalarının devamını temenni eder, sağlıklı günler dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.