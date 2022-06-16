Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Seğel, Bakan Özer ile görüştü

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, Söke'ye kazandırılacak okul için Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştü.

Bakan Mahmut Özer'i ziyaret eden Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde imzalanan ‘Ulusal Eğitime Katkı Protokolü' ile Söke'ye yapılacak okul hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette TOBB ile imzalanan protokolün son 20-25 yılın en büyük eğitim yatırım anlaşması olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; bu projede Söke'de yapılacak olan okul için çalışmalarda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Söke'ye yakışan bir okul kazandırabilmek için çalışma ve takibi sürdürdüklerini belirten Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, “Yapılacak okul bölgemiz için önemli bir eğitim yatırımı olacak. Söke'de eğitimin ihtiyacına yönelik, faydalı olabilecek bir yatırım olarak değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Gönlümüzden Söke'de olmayan Fen Lisesi olması geçiyor. Yakın zamanda okulun yerinin okulun belirlenerek inşaatının başlamasını ve en kısa sürede Söke'nin eğitim faaliyetine katılmasını istiyoruz” dedi.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel yakın ilgi ve desteğinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başta olmak üzere ülke eğitimine büyük katkı sağlayan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. Sağel kendilerini yalnız bırakmayan milletvekillerine de ayrıca teşekkür etti.