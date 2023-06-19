Söke Ticaret Borsası Başkanı Sağel'in bu seferki rotası 'Batman' oldu

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Batman Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Hifzullah Akdaş ve iş insanı İbrahim İzmir ile birlikte Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güneş'e ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette gündem ‘pamuk ve buğday' oldu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki Borsalar arasında diyalogların güçlendirilmesi için bu türlü ziyaretlerin önemli olduğunu vurgulayan Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, “Bu kez ziyaret rotamız Batman oldu. Tarım ve ticaret alanında ortak paydalarımızı masaya yatırdığımız, faaliyetlerimizler ilgili fikir alışverişinde bulunduğumuz bu ziyaretimizde; bizi ağırlayan Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güneş'e içtenliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.