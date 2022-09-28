Söke Ticaret Borsası hedeflerine bir yenisini daha ekledi

Söke Ticaret Bordası analiz laboratuvarının yetkili sınıflandırıcı olması için ilk adımını atarken, ‘Söke Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Şirketi" kuruldu.

Tarım ürünleri lisanslı depolarında muhafaza edilecek tarım ürünlerinin analizini yapmak, ürünün nitelik ve özelliklerini belirlemek, standartlara uygun olarak sınıflandırmak ve bu durumu belgelendirmek üzere kurulan şirketin yüzde öz sermaye ile kurulduğu ifade edildi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel yaptığı açıklamada, “Hali hazırda bulunan üye ve üye dışı kişilere hizmet veren laboratuvarımızın hizmet kalitesini arttırmak istedik. Bunun için lisanslı depomuza ürün koyacak kişilere yetkili sınıflandırıcı laboratuvar kurmak hedefimiz oldu. Laboratuvarımızda lisans çerçevesinde kabul edilen, güvenilir ve uluslararası kabul edilebilir analiz metotları, gelişen teknoloji ve bilimsel veriler paralelinde analizler gerçekleştirmiş olacağız. Bu yüzden işe ilk olarak Söke Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş şirketimizi kurarak başladık. Sökemize ve Söke halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.