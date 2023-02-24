Söke Ticaret Borsası hizmet kalitesini bir kez daha tescilledi

Kalite Yönetim Sistemi Türk Loydu Olcay Koca tarafından gerçekleşen ISO 9001 2015 yönetim sistemleri belgelendirme denetiminde Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Genel Sekreter Hülya Erman Aydoğan, Akreditasyon Sorumlusu Nilay Orta, Muhasebe Memuru Nuray Kuyumcu, Tescil Memurları Serdar Altunkaya, Gökan Bahar, Laboratuvar Memuru İsmail Türk, Kantar Memuru Celal Abacı'dan oluşan yönetici ve personel kadrosu hazır bulundu.

Denetimde yapılan faaliyetler ve süreçler hakkında evrak, rapor ve sunumlar incelendi. Yönetim ve Stratejik Planlama, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları, Üye İlişkileri ve İş Geliştirme, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Laboratuvar, Kalite Yönetimi, Tescil İşlemleri, Bilgi Danışmanlık ve Destekten oluşan süreçler denetlendi. Majör hiçbir uygunsuzluğa rastlanmayan denetimde Söke Ticaret Borsası yeniden ISO 9001 2015 belge devamlılığına hak kazanıldı. Söke Ticaret Borsası hizmet kalitesini bir kez daha başarı ile kanıtlamış oldu.