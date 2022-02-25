Söke Ticaret Borsası pamuk analiz cihazını teslim aldı

Söke Ticaret Borsası Söke'ye kazandıracağı HVI 1000 model yüksek kapasiteli çift tamburlu pamuk analiz cihazının teslim imzalarını attı.

Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Laboratuvar Memuru İsmail Türk ile birlikte, Gap Gümrük ve Dış Ticaret Şanlıurfa Ticaret Denetmenleri Servisinde HVI 1000 model yüksek kapasiteli çift tamburlu pamuk analiz cihazının teslim imzaları atıldı. Hibe ile kazandırılan HVI 1000 model yüksek kapasiteli çift tamburlu pamuk analiz cihazın kontrolleri yapıldığı ifade edildi. Mali değeri yaklaşık 5 milyon TL olan HVI 1000 model çift tamburlu Pamuk Analiz Cihazı Söke tüccarları ve üreticilere hizmet vermek üzere Söke'ye doğru yola çıkarıldı.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel yaptığı açıklamada cihazın Söke'ye kazandırılmasında destek veren herkese teşekkür etti.