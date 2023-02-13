Söke Ticaret Borsası yardım tırı Hatay'a ulaştı

Yardım tırının Hatay Valiliği'nin onayı ve AFAD koordinasyonunun yönlendirilmesi ile Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya köyü muhtarı Süleyman Açıkgöz tarafından teslim alındığı bilgisi verildi. Tır yerine ulaşır ulaşmaz malzemelerin dağıtımına başlandığı ifade edilirken, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel; “Yardım tırımıza yapılan destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Acıları paylaşarak, dayanışma ruhu içinde bu zor günleri inşallah atlatacağız” dedi.