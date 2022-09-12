Söke Ticaret Borsası'ndan beş yıldızlı hizmet

dönem akredite borsa olarak C sınıfı statüsünden B sınıfı statüsüne yükseltti.

TOBB binasında düzenlenen akreditasyon sertifika törenine Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel ve Söke Borsa Akreditasyon Sorumlusu Nilay Orta katıldı. Söke Ticaret Borsası B Sınıfı Akreditasyon Belgesini TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun elinden teslim aldı.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel; “Akredite borsa olarak 5 yıldızlı hizmet veren bir kuruluş olduk. Hizmetlerimiz yaptığımız proje, üyelerimize sunduğumuz hizmet ve iş akışımızda gerçekleştirdiğimiz öz verili çalışma sayesinde çalışma arkadaşlarımız ile birlikte borsamızın C sınıfı akredite borsa statüsünden B sınıfı akredite borsa olarak ilerlemesinden mutluluk ve gurur duyuyorum. İlerleyen zamanlarda başarımızın daha da yükselmesi için elimizden gelen özveri ve istekle çalışacağımıza eminim. Borsamız meclis ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi.