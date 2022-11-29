Söke Ticaret Odası Başkanı Sakalar; "Rifat Başkan bize enerji verdi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ziyaretinde Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ile yapılan görüşme sonrasında, Hisarcıklıoğlu'nun kendilerine adeta enerji depoladığını söyledi.

Konuşmasında ilk olarak Söke'deki seçim sürecini değerlendiren Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, destek verenlere bir kez daha teşekkür etti. Sakalar; “İki listenin yarıştığı nezih bir seçim ortamı geçirdik. Sağ olsunlar, üyelerimizin teveccühü ile ekip olarak seçimleri kazandık. Tüm üyelerimize, Ticaret odası mensuplarına ve seçimde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptıkları görüşmeyi de değerlendiren Metin Sakalar; “Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu örnek aldığımız bir Başkan. TOBB Türkiye'nin en önde gelen kuruluşlarından, güçlerinden bir tanesi. Sağ olsun bize çok büyük bir enerji verdi. Çok samimi bir ortamda gerçekleşen bir görüşme oldu. Bize verdiği nasihat ve öğütlerden sonra inşallah bu pozitif enerji ile üyelerimize güzel hizmetler yağacağımızdan eminim” dedi.

Mayıs ayında TOBB Genel Kurulu'nun şimdiden hayırlı olmasını dileyen Metin Sakalar; “İyi ki Rıfat Başkan gibi bir başkanımız var. Türkiye için bence bir değer. Sonuna kadar Söke Ticaret Odası olarak Rifat Başkanımızın arkasındayız. Seçimlerde başarılar diliyoruz, Mayıs ayında yapılacak genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.