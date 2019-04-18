Söke Ticaret Odası Meclis üyelerinden oda yönetimine eleştiri yağmuru

Yapılan seçimlerde üç grup yarışmış mavi listeli Değişim Grubu'nun 6 meclis üyesi ile beyaz listeli İstikrar Grubu'nun 5 meclis üyesi ittifak yaparak yeni yönetimi belirlemişti. Seçimde en fazla oyu alıp, 9 üyesini meclise veren Sarı listeli Yenilikçi Hareket ise muhalefette kalmıştı.

Söke Ticaret Odası Meclisi'ne sarı listeden giren üyeler Levent Taşyakan, Tekin Yavuz, Reşat Er, Cuma Arı, Ayşe Anya, Ali Semerci, Orhan Korkmaz, Murat Kaloğlu düzenledikleri basın toplantısı ile bir yılın değerlendirmesini yaparken; yaşadıkları sıkıntıları da dile getirdiler. Seçim döneminde verilen vaatlerin yerine getirilmediği, yapılan işlerde meclisin hiçe sayıldığı dile getirilirken; Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Haluk Kutlay ve Meclis Başkanı Veysel Kara vizyonsuzlukla suçlandı.

Açıklama grup adına konuşan Cuma Arı, “İlk meclis toplantısında artık renklerin ve grup isimlerinin çok önemli olmadığını ve bundan sonraki süreçte asıl önemli olanın Söke ve Söke ekonomisi olduğunu, bununla ilgili vaat edilen projelerin hayata geçirilmesi için yol haritasının çizilmesi gerektiğini belirttik. Seçim sürecince vaat edilen projelerle ilgili yapılması gereken ve de gidilmesi gereken tüm mercilere giderek beraber hareket etmeye çalıştık. Hatta sözde Söke Ticaret Odası icraatlarının anlatılacağı ve sadece bir defa yapılan basın toplantısına da tüm ekip katılarak desteğimizi gösterdik. Ancak projelerin gerçekleştirilmesi için bizdeki isteğin ve azmin aynısını yönetim kurulunda göremedik. Örneğin büyük projelerden yeni Söke Ticaret Odası binasının yapımıyla ilgili değişik sebepler sunularak yapılamayacağı yönünde bizleri ikna etme yoluna girildi. Fakat bizde seçim öncesi üyelerimize neler vaat edildiyse yapılması gerektiğini belirterek bina ve diğer projelerin yapılabilir olduğunu ısrarla belirttik. Mevcut yönetimin arsa hususunda yer tespitlerinin olmadığını bize belirttiklerinde; bizim seçim döneminde belirlediğimiz mülkiyeti hazineye ait olan arsanın bina için değerlendirilebileceğini ilettik. Bu yöndeki çalışmaları Söke kaymakamımız Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu'nun destekleriyle olumlu bir aşamaya gelmesine rağmen bu isteksizlikleri devam etmiştir. Bina projesinin dışında üyelerimizin ticaretine ve ekonomisine katkı sağlayacak olan KOBİ Destek Masası kurulması için de ısrarcı olduk. Üyelerimize hibe ve teşviklerden sadece internet sitesinden duyurulmasıyla kalmayıp bir danışman şirket gibi üyelerimizin dosyalarını hazırlayıp takibi noktasında çalışıp sonuçlandırmaktı. Israrcı olmamız neticesinde bir personelimiz bu konuda eğitimler alarak çalışmalar başlatıldı. Fakat bununla da ilgili sıkıntılar oluştu. Duyuruya çıkılan hibe, destek ve teşvik programlarıyla ilgili sektörel bazda üyeler için çalışmalar eksik bırakılıp sadece başlık atılıp göstermelik iki-üç projeyle sınırlı kalınıp nihai amaca ulaşılamamıştır.

Ayrıca yine kendi projelerinden biri olan bizim de olumlu gördüğümüz Söke esnafı ve üyelerimizin alışverişini arttıracağını düşündüğümüz ‘Otomobil Hediyeli Söke Çarşı Günleri' düzenleyeceklerine ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde odaya alınan ve her nedense ticaret odamızın internet sitesinde haberi yapılmayan lüks aracın gerekli ya da gereksizliği elbette ki eleştiri konusu olacaktır.

STO meclisinin uyum içinde çalışması için daha önceki yıllarda olduğu gibi yönetim ve meclisle beraber toplantı yapma kararı verilmiş ve ne yazık ki bu karara da hiç uyulmamıştır. Tüm projelerin hayata geçirilmesini bırakın her ay yapılması zorunlu olan meclis toplantıları düzenli yapılmayıp hatta (mayıs-haziran-temmuz-ağustos-eylül) ve 5 aylık mizan ekim ayında meclise sunulmuştur. Bütçe ve mizan yönetmeliğinin 57. maddesi uyarınca, her ay yapılması zorunlu mizanın toplu olarak meclis onayına gelmesini sakıncalı gördüğümüzden ve ilgili yönetmeliğe uygunsuzluğundan şerh koyarak tepkimizi gösterdik.

Bizlerin kişiler ve şahıslar ile hiçbir sorunumuz yoktur. Bizler bu makam ve koltuklarda üyelerimizi temsilen oturmaktayız. Bulunduğumuz bu görevleri de gönüllülük esası ile yani herhangi bir maddi beklenti olmadan sadece hizmet amaçlı yapıldığı bilinciyle hareket etmekteyiz. Seçim döneminde sözler verilip seçim bittikten sonra sözlerin ve vaatlerin sumen altı yapıldığı bir süreci hiç kimsenin arzulayacağı ve isteyeceğini düşünmüyoruz. İyi bir lider ya da yönetici, ekibinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru okursa sonuca ulaşabilir kanaatindeyiz. Karşılıklı empati ve saygının sonucunda kazanan her zaman Söke olacaktır diye düşünüyoruz. Başkanlar takım kurarak problem çözümünde tüm arkadaşların enerjisinden faydalanabilirler. Eğer ortak amaç Söke ve Söke'nin menfaatleri ise buna inanan insanlar olarak tek ya da küçük gruplar halinde hareket edeceğimize takım halinde hareket etmek daha hızlı ve daha az eforla kaliteli sonuca ulaştırır düşüncesindeyiz. Verimli bir işletmenin şartı uyum içinde çalışan bir takımdır. Biz uyumlu bir grubuz ama başkanlar sayesinde STO takımı olamadık.

Bu düşünce ile siz değerli basın mensupları ve değerli üyelerimizden isteğimiz bizim meclis toplantılarında ısrarla yapılmasını istediğimiz projelerin sizler tarafından da takip edilip yapılması gerektiği noktasında ısrarcı olunmasıdır. Bu makamlar iş yapma ve hizmet üretme makamları olup bunun hakkının verilmesi noktasında hep birlikte mücadelemiz devam edecektir. Çünkü bize ya da diğer gruptaki arkadaşlara oy veren üyelerimizin ticaret odamızdan ortak isteğinin bu projelerin ve hizmetlerin hayata geçirilmesi ve de ticaretlerine katkı sağlaması olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.