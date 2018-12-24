Söke Ticaret Odası'nda E-Belge dönemi başladı

Yeni hizmete giren uygulamayla Söke'de Ticaret Odası üyeleri faaliyet belgesi, oda kayıt sicil sureti, firma ortaklık belgesi ve ortaklık teyit belgesine online olarak ulaşabilecekler. Odanın internet sitesi üzerinden istenilen belgeler yedi gün 24 saat e-imzalı olarak alınabilecek. Odaya kayıtlı üyeler diledikleri yerden e-imzalı belgelerini almakla beraber, aidat sorgulaması ve ödemesi yapabilecek.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Üyelerimizin e-imzalı olarak belgelerini alabilmesi için sisteme sadece firma yetkilisinin kayıt olması gerekiyor. Ayrıca firma yetkilisinin cep telefonu numarası TOBB.net sisteminde de kayıtlı olmalıdır. Söz konusu yetkilinin cep telefonuna SMS ile şifre ulaştırılmaktadır. Bu kayıt işleminden sonra sisteme giriş işlemi, kayıt anında, belirtilen e-posta adresi ve SMS ile gelen şifrelerle yapılabilmektedir. Teknik destek almak isteyen üyelerimiz odamız ile iletişime geçebilir” dedi.

Oda üyeleri verilen hizmetlere www.sto.org.tr adresinden ulaşabilecek.