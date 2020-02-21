Söke Ticaret Odası'ndan 30 yılını doldurmuş üyelere plaket

Düzenlenen kahvaltılı törene Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Oda Meclis Başkanı Veysel Kara, oda yönetimi ve davetliler katıldı.

Törenin açılışında konuşma yapan Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; “Bu türlü organizasyonlarda üyelerimizle bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor. 30 yıldır odamıza üye olan, odamıza katkı sağlayan ve ayakta tutan üyelerimizle bir araya gelmek istedik. Salona şöye bir baktığımda Söke çarşımıza, Söke iş hayatına emek veren tanıdık yüzler var. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Haluk Kutlay konuşmasında oda olarak yürüttükleri faaliyetlerden de söz etti.

Söke İçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Söke'de göreve başladığı günden bu yana Söke Ticaret Odası ile çeşitli işbirlikleri yaptıklarını ve düzeyli bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek; Söke Ticaret Odası'nın önceki dönem ve mevcut dönem yönetimine teşekkür etti. Mesleklerinde 30 yılını doldurarak plaket alacak esnafları kutlayan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, gelecek dönem hayatlarında da başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Söke Ticaret odası üyesi olarak mesleklerinde 30 yılını doldurmuş üyelere plaketleri takdim edildi.