Söke Ticaret Odası'nın kadın girişimcilerinden anlamlı iftar

Söke Kadın Sığınma Evi'nin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen iftar yemeği Söke Belediyesi'nin katkılarıyla yapıldı.

Düzenlenen iftar yemeğine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker de katıldı.

Söke Ticaret Odası 5. Dönem Kadın Girişimciler Kurulu adına açılış konuşmasını yapan Esin Özhavutçu; “Yeni oluşan kadın girişimciler kurulu olarak ekip ruhu ile Söke'de güzel işlere imza atmak istiyoruz. Bu anlamda kadın sığınma evi yararına düzenlediğimiz iftar yemeğine katkınız ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gecede Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Başkan Tuncel; “Eğer kadınlar olmasaydı hiçbir şey güzel olmazdı. Kadınlarımızın eliyle, onların sayesinde gelecekte de her şey çok güzel olacak” dedi.

Söke Ticaret Odası 5. Dönem Kadın Girişimciler Kurulu kendilerinden desteklerini esirgemeyen Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve Meclis Başkanı Veysel Kara'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; “Bizlere her dönem temsil eden kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Maestroları Aydın Kadın Girişimciler Kurulu ve Ege Bölge temsilcimiz Esen Türker Hanım da burada. Çok güzel işler başarıyorlar. Yeni dönem kadın girişimciler kurulumuz ikinci aktivitelerinde yine anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yeni dönemde üzerine koyarak daha güzel etkinlikler gerçekleştireceklerinin ışığını gördük. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gitar ve yan flüt dinletisinin yer aldığı iftar yemeği oldukça samimi bir havada gerçekleşti.